PlayStation Plus - Gratis PS Plus Games für 2018 im News-Ticker

Spielekultur - Hier ist eine Liste von Spielen, in denen ihr Hunde streicheln könnt

Call of Duty - Swattern droht lebenslange Strafe, weil unschuldiger Mann wegen 2€-Wette stirbt

Battlefield 5 - Weibliche Charaktere werden bleiben, egal was Spieler sagen

The Wolf Among Us 2 - Release verschoben, kommt jetzt erst 2019