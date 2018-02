Spider-Man - Erscheint der Titel mit Red Dead Redemption 2?

Bislang gibt es keinen konkreten Termin zu dem neuen Spider-Man-Spiel, das Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games in diesem Jahr für die PlayStation 4 veröffentlichen möchten. Nun lieferte der Writer und Producer Stephen Wacker bei Marvel Comics auf Twitter einen offensichtlichen Hinweis auf den Release-Termin.

Innerhalb eines Tweets schrieb er: "Wenn das Spider-Man-Spiel und Red Dead nahe beieinander sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich meinen Job verlieren werde", so der Entwickler als Reaktion auf den Veröffentlichungstermin von Red Dead Redemption 2. Das Westernabenteuer aus dem Hause Rockstar Games soll am 26. Oktober 2018 für PS4 sowie Xbox One veröffentlicht werden.

If the Spider-Man game and Red Dead come out near each other, I'm pretty sure I'm going to lose my job.