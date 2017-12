Spider-Man - Erfahrener Design Director wird Teil des Teams

Das Team von Insomniac Games erhält prominente Unterstützung bei der Entwicklung ihres Spiels Spider-Man. Der erfahrene Entwickler Brian Horton wird sich dem Entwicklerteam als Design Director anschließen. In der Vergangenheit arbeitete er unter anderem an Rise of the Tomb Raider.

Seit der Ankündigung gehört Spider-Man für die PlayStation 4 definitiv zu den meisterwartetsten Titeln des kommenden Videospieljahres. Die Entwicklung wird dabei von Insomniac Games übernommen, die zuletzt das abgedrehte Action-Adventure Sunset Overdrive exklusiv für die Xbox One veröffentlichten.

Spider-Man Schnelleres Gameplay und kein Töten der Gegner

Team wird um Hochkaräter erweitert

Eigentlich haben die Entwickler von Insomniac Games aber ihre Wurzeln auf der PlayStation und trugen sich beispielsweise mit der Ratchet & Clank- und der Spyro-Reihe in die Geschichtsbücher der Videospiele ein. Dass das Team sehr ambitioniert an Spider-Man arbeitet, ist nichts Neues, doch trotz der fortgeschrittenen Entwicklung wird das Team jetzt erneut durch eine Branchengröße erweitert.

So teilte Brian Horton mit, dass er ab dem 1. Januar 2018 bei Insomniac Games als Design Director arbeiten werde und veröffentlichte passend dazu einen Screenshot zum kommenden Spiel des Spinnenmannes. Auch wenn den meisten Spielern der Name nicht unbedingt bekannt vorkommen dürfte, kann er auf eine lange Historie zurückblicken und arbeitete bereits an einigen hochkarätigen Produktionen. So begann er im Jahr 1994 die Arbeit bei Disney Interactive und arbeitete seitdem unter anderem bei Electronic Arts, Vivendi, Crystal Dynamics und Infinity Ward.

Bei Crystal Dynamics zeichnete er sich für den Titel Rise of the Tomb Raider verantwortlich, der den zweiten Serienableger der Reboot-Reihe darstellte. Bei Infinity Ward arbeitete er zuletzt an Call of Duty: Infinite Warfare und dürfte auch schon an der Entwicklung des nächsten Call of Duty von Infinity Ward beteiligt gewesen sein.

Spider-Man erscheint im Jahr 2018 exklusiv für die PlayStation 4.