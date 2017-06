Spider-Man - Entwickler äußert sich zu Quick-Time-Events

Mit dem Blockbuster Spider-Man präsentierten Insomniac Games ihr neues Spiel für die PlayStation 4 im Rahmen der E3. Neben einer atemberaubenden Grafik, fiel besonders der Fokus auf die Quick-Time-Events ins Auge. Das sorgte jedoch nicht nur für Begeisterung und im Internet wurden einige Stimmen laut, die das Gameplay alles andere als berauschend fanden.

Jetzt äußerte sich das Studio Insomniac Games auf Twitter zu diesen Stimmen. Laut dem Entwickler handele es sich um eine spezielle Blockbuster-Szene, die keinesfalls dem Kerngameplay entspreche. Das Hauptaugennmerk liege demnach viel mehr auf actionreichen Kämpfen und der freien Fortbewegung in Manhattan.

it's a set-piece blockbuster moment, the core loop of the game is combat and traversal.