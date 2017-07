Speedruns - Summer Games Done Quick erreichte mehr als 1,7 Millionen Dollar

Beim diesjährigen Summer Games Done Quick wurde eine Summe von mehr als 1,7 Millionen US-Dollar erreicht. Damit wurde der Rekord aus dem letzten Jahr deutlich gebrochen.

Es gehört für viele Spieler mittlerweile zum guten Ton die Speedrun-Marathons von Games Done Quick zu schauen, die von den Communities von Speed Demos Archive und Speed Runs Live versanstaltet werden. Hierbei werden mehrere Tage am Stück, Videospiele auf bestimmte Art und Weise und vor allen Dingen sehr schnell durchgespielt. Zweimal pro Jahr finden die Events statt - im Januar das Awesome Games Done Quick und im Juli das Summer Games Done Quick. Doch nicht nur die Spiele oder die Runner stehen im Vordergrund, sondern auch der gute Zweck: Die eingenommenen Spenden werden an Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen weitergeleitet.

Jahressumme von etwa 4 Millionen

Beim diesjährigen SGDQ hat die Summe dabei einen neuen Rekordwert erreicht: So konnte man schlussendlich 1.760.400 US-Dollar einnehmen und damit den Rekord des letztjährigen SGDQ um etwa 400.000 Dollar übertreffen. Damit erreicht man in diesem Jahr einen unglaublichen Wert, da bereits beim AGDQ im Januar über 2 Millionen Dollar gespendet wurden.

With a current cash total $1,760,400 we absolutely destroyed our total from SGDQ of last year! Amazing job everyone! #SGDQ2017 pic.twitter.com/dyMPZhnbmF — Games Done Quick (@GamesDoneQuick) 9. Juli 2017

Zu den spektakulärsten und meistgeliebten Runs gehört der Durchlauf des Portal 2-Koops durch den Spieler Azorae. Dieser verzichtete komplett auf einen Partner und spielte den Koop-Modus kurzerhand alleine durch.

