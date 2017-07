Speedruns - Summer Games Done Quick 2017 startet heute

Heute Abend startet Summer Games Done Quick 2017, eine Woche lang werden Speedruns live gestreamt, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Die Spenden kommen Ärzte ohne Grenzen zugute.

Sommer, Sonne, Speedruns. Um 18:30 deutscher Ortszeit startet Summer Games Done Quick, ein Charity-Livestream, in dessen Rahmen eine Woche lang Speedruns auf Twitch gestreamt werden. Der erste Run startet um 19 Uhr deutscher Ortszeit mit NieR: Automata, den genauen Zeitplan mit angepassten Uhrzeiten findet ihr hier. Im Laufe des Streams werden Spenden für Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen) gesammelt. Mit den Spenden könnt ihr für manche Speedruns den Runnern bestimmte Challenges auferlegen, außerdem werden Preise für Spenden verlost. Summer Games Done Quick wird jedes Jahr von Speed Demos Archive und Speedruns Live veranstaltet, gemeinsam mit Awesome Games Done Quick, dessen diesjährige Ausgabe im Januar stattfand.

