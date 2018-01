Speedruns - AGDQ 2018 im Live-Stream startet heute

Heute Nachmittag startet AGDQ 2018, das größte Speedrun-Event der Welt. Einmal mehr werden Spenden für den guten Zweck gesammelt. Mit dabei sind Spiele wie Skyrim, Zelda: Breath of the Wild und Pokémon.

Das halbjährliche Speedrun-Event geht in die nächste Runde: Am heutigen Nachmittag startet All Games Done Quick 2018, das größte Event seiner Sorte. Eine Woche lang werden dutzende Spiele so schnell wie möglich durchgezockt.

Im Rahmen von AGDQ 2018 werden einmal mehr Spenden gesammelt, die allesamt für den guten Zweck verwendet werden. Das Geld geht in diesem Jahr an die Hilfsorganisation „Prevent Cancer Foundation“.

Zelda, Skyrim und weitere Speedruns

Um 17:30 deutscher Zeit startet die Preshow, ab 18:00 Uhr geht es mit den ersten Speedruns los. Den Anfang macht hierbei die kürzlich erschienene Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für PlayStation 4.

Im Laufe von AGDQ 2018 bekommen wir außerdem The Elder Scrolls V: Skyrim, Resident Evil 7, Super Mario Sunshine, Prey, Pokémon Schwarz und Weiß 2 sowie The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu sehen. Den vollständigen Zeitplan findet ihr weiter unten verlinkt.