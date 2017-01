Großer Spenden-Erfolg beim Speedrun-Event Awesome Games Done Quick 2017. Mehr als 2,2 Millionen Dollar wurden im Laufe des Streams im Kampf gegen den Krebs gesammelt.

Halbjährlich ist das Speedrun-Event von Games Done Quick eine feste Intuition im Plan der Streaming-Plattform Twitch geworden. Bei AGDQ 2017 konnte nun ein neuer Rekord aufgestellt werden: 2,217,968 Dollar kamen beim großen Spenden-Stream zusammen.

Der bisherige Rekord lag bei 1.576.085 Dollar wurde damit um rund 450.000 Dollar übertroffen. Es handelt sich um das erste Games-Done-Quick-Event, das mehr als 2 Millionen US-Dollar für den guten Zweck sammeln konnte.

Die gesamte Spendensumme geht an die "Prevent Cancer Foundation", einer Organisation, die Maßnahmen zur Früherkennung von Krebs fördert. Bei Summer Games Done Quick geht die Summe an die Wohltätigkeitsorganisation Ärzte ohne Grenzen.

Das nächste Speedrun-Event unter Summer Games Done Quick wird vom 02. bis 09. Juli 2017 stattfinden.

