South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Ubisoft veranstaltet Furz-Wettbewerb

Man kann bei dieser Meldung sicherlich geteilter Meinung sein und die Idee entweder einfallsreich und lustig oder einfach nur geschmacklos finden. Im Rahmen der Veröffentlichung des Rollenspiels South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe veranstaltet Ubisoft den sogenannten "I am the fart"-Wettbewerb. Damit habt ihr die Möglichkeit euren Furz aufzunehmen und mit diesem mit ein wenig Glück in dem Titel verewigt zu werden.

Heute ist euer Glückstag, denn Ubisoft bietet euch die Chance eures Lebens an und weltberühmt zu werden. Also nicht wirklich ihr, sondern vielmehr euer Furz. Innerhalb des anscheinend wirklich ernst gemeinten "I am the fart"-Wettbewerbs habt ihr die Möglichkeit, dass euer Furz in einem Videospiel verewigt wird.

Ubisoft veranstaltet Furz-Wettbewerb

Natürlich kommt Ubisoft nicht einfach so auf diese Idee, sondern möchte mit der Marketing-Aktion noch einmal auf das Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe aufmerksam machen, das am 17. Oktober für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht wird. Um teilzunehmen müsst ihr auf der Webseite "Iamfart.ubi.com" lediglich ein Video hochladen, dass euren besten Furz zeigt.

Der Wettbewerb läuft noch bis zum 16. Oktober. Die zehn besten Einsendungen werden abschließend von einer professionell besetzten Jury bewertet. Der Gewinner wird nach San Francisco fliegen, um das Ubisoft-Studio aufzusuchen und dort seinen Sound für das Spiel aufzunehmen.

Unterhalb dieser Zeilen findet ihr den Trailer für den Wettbewerb, den ihr euch in jedem Fall anschauen solltet.

I am the fart - Die Jury

Mr. Methan - König der Fürze

Mit in der Jury sitzt der britische Flatulentist oder "Profi-Furzer" Mr. Methan. Seine Karriere begann 1991. 2006 zog er sich kurzzeitig aus dem aktiven Geschäft zurück, war aber bereits Mitte 2007 wieder am Start. Er beansprucht für sich, der weltweit einzig auftretende Furzer zu sein.

T.J. Powell - Videospiel-Tontechniker

T.J. arbeitet als Tontechniker in der Videospiel-Industrie. Er war schon immer ein großer Fan von South Park und wird unerbittlich den Furz suchen, der für immer in diesem Spiel lebt.

Infos zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

