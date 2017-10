South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Ubisoft und GameStop verkaufen Furzkissen

Passend zu der Veröffentlichung von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe kann in den entsprechenden Onlinestores von GameStop und Ubisoft nun ein rektakuläres Furzkissen erworben werden.

Vor wenigen Tagen hat Ubisoft das Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht. Um den Titel gebührend zu bewerben hat sich die zuständige Marketingabteilung des Publishers scheinbar ordentlich ins Zeug gelegt und versucht neue Wege zu gehen, um auf den Titel aufmerksam zu machen.

Ubisoft und GameStop verkaufen Furzkissen

So veranstaltete Ubisoft vor kurzem mit "I am the fart" einen skurrilen Wettbewerb. Fans der Serie hatten in diesem Rahmen die Möglichkeit den eigenen Furz aufzunehmen und mit diesem mit ein wenig Glück in dem Titel verewigt zu werden. Doch die Verantwortlichen bieten nun auch passendes Merchandise in Form eines Furzkissens an. Zu finden ist dieses im amerikanischen Shop von GameStop sowie im Ubi-Store und schlägt mit insgesamt 20 US-Dollar zu Buche.

"Wir haben umfangreiche Recherchen hinter unserem neuesten Produkt – dem South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe-Furzkissen – betrieben, um sicherzustellen, dass dieses Produkt eine Reihe realistischer Blähungen bietet. Wir sind der Meinung, dass es perfekt für jeden ist, der sich während der Ferien locker machen will.", so das offizielle Statement von GameStops Marketing- und Strategie-Chef Eric Oria.

Natürlich nehmen sich GameStop genau wie Ubisoft damit nicht allzu ernst. Ganz unpassend sind die Ideen des Marketings aber tatsächlich nicht und kann sicherlich von jedem Spieler bestätigt werden, der bereits einen Blick in den neuesten South Park-Ableger geworfen hat.

