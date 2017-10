South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Season Pass-Inhalte bekanntgegeben

Ubisoft gab jetzt die Inhalte des Season Pass zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe bekannt. Dabei liegt der Fokus auf drei großen Downloadinhalten, die teils erst 2018 veröffentlicht werden sollen. Auch Story-Inhalte gehören dazu.

Etliche Verschiebungen von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe mussten wir in der Vergangenheit verkraften, doch jetzt ist der Titel endlich fertiggestellt und wird offiziell am 17. Oktober in den Händlerregalen zu finden sein. Schon vor einiger Zeit teilten die Franzosen von Ubisoft mit, dass das Spiel auch einen Season Pass haben werde, der die Spieler mit zusätzlichen Inhalten beglücken solle.

Bisher war nicht klar, um was es sich bei diesen Inhalten genau handle, doch dem setzt Ubisoft jetzt ein Ende. Wie das Unternehmen mitteilte, erlaubt der Season Pass den Download mehrerer inhalte, die teils noch in diesem Jahr und teils erst 2018 veröffentlicht werden sollen. Neben zwei Day-One-Boni liegt der Fokus eindeutig auf drei großen DLC-Paketen. Davon werden zwei Stück die Geschichte des Spiels fortführen und noch mehr Story-Inhalte bieten.

Die Inhalte des Season Pass im Detail

Drei Erweiterungen:

Gefahrendeck - In Dr. Timothys Gefahrendeck werden sich die Spieler der ultimativen Kampf-Herausforderung stellen. Dort werden sie exklusive Kostüme und Artefakte freischalten können. Gefahrendeck wird ab Dezember 2017 für 5,99 Euro erhältlich sein.

From Dusk till Casa Bonita - Eine neue Geschichte in der sich die Spieler mit dem Coon und Mysterion zusammenschließen, um eine dämonische Erscheinung im Casa Bonita zu besiegen. Die Erweiterung wird 2018 für 11,99 Euro erhältlich sein.

Bring den Crunch - Dies ist ebenfalls eine neue Geschichte und wird eine brandneue Superhelden-Klasse in das Spiel einführen. Bring den Crunch wird in 2018 für 11,99 Euro erhältlich sein.

Day-One-Boni:

Relikte von Zaron (Kostüme- und Vorteilspaket), erhältlich ab dem 17. Oktober für 4,99 Euro

Towelie, dein Spielfreund (Spiel-Assistent mit hilfreichen Tipps), erhältlich ab dem 24. Oktober für 1,99 Euro

Zusammen mit dem Release am 17. Oktober wird auch der Season Pass zur Verfügung stehen und 29,99€ kosten. Damit fahrt ihr also etwas günstiger, als wenn ihr die DLCs einzeln kauft. Käufer der kostenintensiveren Gold-Edition von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erhalten den Season Pass direkt mit dazu.

Die Prequel-Episode zum Videospiel

Wer es schon gar nicht mehr abwarten kann, kann sich bereits jetzt das Prequel des Videospiels ansehen, was gleichzeitig die aktuellste Folge der Serie South Park darstellt. Bisher ist die vierte Episode der mittlerweile 21. Staffel zwar nur auf Englisch verfügbar, lässt sich aber auch mit englischen Untertiteln ansehen, sodass die Folge für viele Leute problemlos verstanden werden sollte.

Hier geht's zum Prequel

Infos zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

