South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Release im Oktober und neuer Trailer

Das mehrfach verschobene Spiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe von Ubisoft, soll jetzt am 17. Oktober veröffentlicht werden. Dies wurde mit einem neuen Trailer mitgeteilt.

Wenige Lizenzspiele konnten so sehr begeistern, wie South Park: Der Stab der Wahrheit. Als Ubisoft daraufhin den Nachfolger South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ankündigte, war die Freude groß. Getrübt wurde die Stimmung nur durch mehrfache Verschiebungen, die der Verbesserung des Spiels zugute kommen sollten. Und das obwohl bereits im vergangenen Jahr kräftig die Marketingtrommel für eine Veröffentlichung im Dezember gerührt wurde.

Die furzenden Rächer

Nach einer weiteren Verschiebung am Anfang des Jahres, hat man nun erneut ein Releasedatum herausgegeben: Der 17. Oktober soll nach jetzigem Stand der Zeitpunkt sein, an dem man mit Stan, Cartman und Co durch die Lande ziehen kann. Da der Termin dieses Mal nicht sehr kurzfristig gesetzt wurde, klingt eine rechtzeitige Veröffentlichung durchaus wahrscheinlich. Zur Feier wurde ein neuer Trailer mit dem Namen 'Die furzenden Rächer' veröffentlicht, den ihr am Ende der News anschauen könnt.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe setzt direkt am Ende von South Park: Der Stab der Wahrheit an. Die Kinder aus South Park haben keine Lust mehr auf Fantasy-Charaktere und wechseln daher flugs auf Superhelden-Kostüme und stellen sich den bösen Machenschaften ihrer Feinde. Man darf sich also auf ein Wiedersehen mit dem Coon, Mysterion und Professor Chaos freuen. Der Titel soll am 17. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Infos zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

