South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Preview-Special stellt neue Crafting-System und mehr vor

Innerhalb von zwei Preview-Videos beleuchtet UbisoftTV das eigene Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, geht dabei unter anderem auf das verbesserte Kampf- sowie das neue Crafting-System ein und bietet vor allem unentschlossenen Spielern einen guten Einblick in den Titel.

Im Oktober erscheint Ubisofts Rollenspiel South Park: Die rekatkuläre Zerreißprobe. Passend zum bevorstehenden Release hat UbisoftTV zwei neue Videos zu dem Spiel veröffentlicht, um einen konkreten Einblick in das neueste Abenteuer zu geben.

Wer sich also noch unsicher ist, ob er das Spiel erwerben soll, erhält in den beiden Teilen des Preview-Specials einen guten Überblick. Während im ersten Teil Details zur Geschichte verraten werden und das Kampfsystem näher beleuchtet wird, dreht sich das zweite Video um das neue Crafting-System, die Artefakte sowie neue Gameplay-Features.

Während der Vorgänger noch mit einigen Schnitten daher gekommen ist, wird der zweite Teil komplett ohne Kürzungen erscheinen.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint am 17. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Was ist South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe?

In dem Rollenspiel von Ubisoft trefft ihr auf Coon und seine Freunde, die sich mit der kriminellen Unterwelt von South Park befassen. Außerdem möchte Cartman in der Rolle des Coon sicherstellen, dass die Gruppe als legendäre Verbrechensbekämpfer in die Geschichte eingeht.

Seitenauswahl

Infos zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Das Rollenspiel könnte in Europa zensiert werden Die Wahrscheinlichkeit scheint hoch, dass auch das Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe in Europa nicht ungeschnitten erscheinen wird. Zwar möchte man auf der einen Seite ...