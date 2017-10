South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Gold-Status erreicht

Wie Ubisoft bestätigte, erreichte South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe jetzt den Gold-Status und befindet sich somit auf dem Weg in die Presswerke. Ein rechtzeitiger Release dürfte also gewährleistet sein.

Obwohl South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe bereits im Dezember des letzten Jahres erscheinen sollte und schon damals die Werbetrommel ordentlich gerührt wurde, verschob sich der Release des Spiels deutlich bis ins neue Jahr. Die Entwickler wollten demnach die Zeit gut nutzen, um die Vision der Schöpfer der TV-Serie, Matt Stone und Trey Parker, möglichst gut umzusetzen.

Das Spiel ist fertig

Die Zeit des Wartens scheint für die Fans jetzt aber ein Ende zu haben, denn der französische Publisher Ubisoft bestätigte, dass South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe den Gold-Status erreicht hat. Dies ist ein branchenüblicher Begriff, der sich darauf bezieht, dass die Entwicklung prinzipiell abgeschlossen sei und die sogenannnte Master-Version jetzt in die Presswerke gehen könne, um dort vervielfältigt zu werden. Mit anderen Worten: South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist fertiggestellt und dürfte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum geplanten Releasetermin am 17. Oktober in den Händlerregalen zu finden sein.

Außerdem bestätigte Ubisoft, dass das Spiel mit einer USK-Einstufung von 'Ab 16 Jahren' in Deutschland erscheinen und die bekannten Synchronsprecher aus der TV-Serie beinhalten wird. Dies ist insofern bahnbrechend, da im Vorgänger South Park: Der Stab der Wahrheit nur die englischen Synchronstimmen geliefert wurden, was Fans der deutschen Version teilweise sauer aufstieß. Auch auf Kürzungen in der deutschen Version soll verzichtet worden sein und das Spiel global komplett ungeschnitten erscheinen.

Superhelden statt Fantasy

Geschichtlich setzt South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe einen Tag nach den Geschehnissen des Vorgängers an. Die Kinder des amerikanischen Städtchens haben keine Lust mehr auf ihr Spiel im Fantasy-Universum und entschließen sich kurzerhand Superhelden zu spielen. Dabei bietet der Titel ein ähnliches RPG-Kampfsystem wie der Erstling, welches aber noch deutlicher in die Tiefe gehen und durch komplexere Mechaniken verfeinert worden sein soll.

Schon South Park: Der Stab der Wahrheit galt als durchaus sehr gut spielbares Rollenspiel - selbst wenn man kein Fan der TV-Serie war. Dies kann man von Umsetzungen unterschiedlichster Vorbilder leider eher selten behaupten.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint weltweit am 17. Oktober für die PlayStation 4, Xbox One und PC.

