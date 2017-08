South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Erscheint weltweit ungeschnitten

Es gibt gute Nachrichten zum kommenden Spiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe von Ubisoft. Während der Vorgänger noch mit einigen Schnitten daher kommen mussten, teilte man jetzt offiziell mit, dass der zweite Teil komplett ohne Kürzungen erscheinen wird - und das weltweit.

Mit South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe möchte Ubisoft an den Erfolg des Vorgängers Stab der Wahrheit anknüpfen. Aus unterschiedlichsten Gründen verschob sich der Release jedoch immer wieder und das Spiel geriet nahezu in Vergessenheit. Passend zum geplanten Release im Oktober teilte Ubisoft jetzt jedoch eine frohe Kunde mit.

Auch in Deutschland ungeschnitten

Wie eine beteiligte Produzentin - Kimberly Weigend - bestätigte, wird South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe komplett ungeschnitten auf dem Markt erscheinen. Dies gilt jedoch nicht nur für den US-Markt, sondern alle Regionen weltweit. Damit unterscheidet man sich klar vom Vorgänger, der in Deutschland, Österreich und Australien an einigen Stellen geschnitten wurde. So entfernte man seinerzeit die verfassungsfeindlichen Hakenkreuze aus dem Spiel und verzichtete ebenfalls auf einige Szenen, die sexuelle Inhalte wie einen Mann beim Analverkehr durch eine Maschine zeigten.

Wer jetzt befürchtet, dass man bei der Entwicklung vollkommen auf explizite Inhalte verzichtete, um eine ungeschnittene Fassung in allen Regionen zu ermöglichen, soll jedoch beruhigt werden können:

“Wir haben wirklich nichts zurückgehalten bei Die rektakuläre Zerreißprobe. Wir arbeiteten sehr eng mit Matt und Trey zusammen, um ihre Geschichte zu erzählen - und sie wollten natürlich ebenfalls nichts zurückhalten."

Vergabestellen offener geworden?

Bei Matt Stone und Trey Parker handelt es sich um die Köpfe hinter der beliebten TV-Show, die oftmals nur auf ihre Fäkalwitze beschränkt wird, doch eine weitaus tiefere Ebene bieten kann. Überhaupt scheint es in den vergangenen Monaten so zu sein, dass die Altersvergabestellen etwas lockerer geworden sind und Inhalte eher durchgehen lassen. Auch Weigend schien dies aufgefallen zu sein:

“Es könnte mit der Zeit zusammenhängen, dass sie offener gegenüber Ideen sind. Vielleicht sahen sie die Aufnahme des ersten Titels… Wir wissen ehrlich gesagt nicht sicher warum, aber wir sind sehr glücklich, dass alle Spieler die gleiche Erfahrung haben werden, da es eine große Enttäuschung beim ersten Spiel war, dass wir bestimmte Dinge in einigen Ländern nicht zeigen konnten."

Aus der Mitteilung dürfte jedenfalls herausgehen, dass im zweiten Teil keine Nazi-Symboliken auftauchen werden, da diese - wie bereits erwähnt - in Videospielen verfassungsfeindlich wären und somit gekürzt werden müssten.

Eine endgültigen Blick auf South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe sollen wir ab dem 17. Oktober bekommen, wenn der Titel endlich für die PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen soll.

