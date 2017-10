South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Demo ab heute für PS4 und Xbox One verfügbar

Ab heute steht die Demo zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe für PlayStation 4 sowie Xbox One bereit. Interessierte Spieler können die Testversion insgesamt eine Stunde lang anzocken. Bei einem Kauf kann der erspielte Speicherstand in die Vollversion übernommen werden.

Seit einigen Tagen dürfen South Park-Fans in dem Roellenspiel South Park: Die rekatakuläre Zerreißprobe ein weiteres Abenteuer erleben. Solltet ihr euch allerdings noch unsicher sein, ob ihr euch den Titel kaufen sollt, empfiehlt es sich einen Blick in die frisch veröffentlichte Demo zu werfen.

Wie Ubisoft innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekanntgegeben hat, steht ab heute die kostenlose Demo für Xbox One und PlayStation 4 zur Verfügung. "Die Demo bietet interessierten Spielern die Möglichkeit, einen Teil der faszinierenden Welt von South Park zu erkunden.", heißt es in der Pressemitteilung. Ihr könnt die Demo sowohl im PlayStation Store, als auch im Xbox Store herunterladen.

Der Spielverlauf ist in der Demo nicht verändert worden, allerdings kann die Testversion lediglich eine Stunden lang gespielt werden. Im Anschluss haben interessierte Spieler die Möglichkeit den Titel zu kaufen. Der erreichte Spielstand kann problemlos in das Hauptspiel übertragen werden.

"Aufgrund steigender Kriminalität in South Park sind die Straßen so gefährlich wie nie. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: Die Coon & Friends mit ihm als ihrem Anführer, dem Coon. Die Spieler schlüpfen wieder in die Rolle des „Neuen“, werden Mitglied von Coon & Friends und kämpfen für Ruhm und ihren Platz neben den anderen Kindern."