SOS - Survival-Titel seit gestern im Early Access

Der Survial-Titel mit den drei Buchstaben ist ab sofort als Early-Access-Version auf Steam erhältlich und verspricht angenehme Abwechslung zu den derzeit beliebten Battle-Royale-Spielen wie PUBG, Fortnite und Co.

Seit gestern befindet sich der Survival-Titel auf Valves Spielevetriebsplattform Steam im Early Access und kann in verschiedenen Versionen erworben werden. Zwar handelt es sich bei SOS um ein Battle-Royale-Spiel, allerdings nicht in dem Sinne wie H1Z1: King of the Kill, PUBG oder Fortnite: Battle Royale.

Unterhalb dieser Zeilen haben wir euch einen Trailer zu SOS eingebunden, damit ihr euch selber einen ersten Eindruck über den Titel verschaffen könnt.

SOS Ultimate Founder's Pack - 27,99 Euro

SOS Supremely Ultimate Founder's Pack - 54,99 Euro

SOS Ultimate Ultimate Founder's Pack - 92,99 Euro

Steam Erster Sale 2018 geleakt: Datum, Termin und alle Infos

Survival-Titel seit gestern im Early Access

In SOS werden zu Beginn einer Runde insgesamt 16 Spieler über der Insel La Cuna abgeworfen und müssen anschließend innerhalb von 30 Minuten ein verstecktes Relikt finden. Während die Spieler anfänglich noch aufeinander angewiesen sind, entpuppt sich der Titel im weiteren Verlauf als ein soziales Experiment. Denn der rettende Helikopter kann lediglich drei Personen mitnehmen, wodurch gegen Ende doch ein Kampf ums Überleben ansteht.

Eine üppige Waffenauswahl wie bei anderen Genre-Kollegen solltet ihr jedoch nicht erwarten. Zur Verfügung stehen lediglich Nahkampfwaffen und Pistolen, mit denen ihr euch gegen die zahlreichen Gefahren auf der Insel in Form von hungrigen Monstern zur Wehr setzen müsst. Solltet ihr euer virtuelles Leben aushauchen, könnt ihr dennoch weiterhin den Spielverlauf beeinflussen und beispielsweise durch Leuchtraketen den Helikopter benachrichtigen, die Vorratskisten abzuwerfen.

Welcher Inhalt sich darin letztendlich verbirgt, entscheiden die getöteten Spieler aber auch die Zuschauer, die über die Streaming-Plattform Hero.tv den Spielverlauf beobachten und eben entsprechend eingreifen können.