Sony - Warum war die Pressekonferenz so überraschend anders?

Sony überraschte die Pressevertreter vor Ort und die Zuschauer in aller Welt mit einer Pressekonferenz der etwas anderen Art. Aber warum haben sie sich für diesen Weg entschieden?

Die Pressekonferenz von Sony respektive das E3 2018 PlayStation Showcase war in diesem Jahr überraschend anders inszeniert. Nach einem lockeren Start in einer Szenerie, die dem Kirchenschuppen aus The Last of Us 2 ähnelte, fluktuierte der Rest der Präsentation recht stark. Aber warum war das eigentlich so?

Sony verrät uns nun die Antwort, warum sie dieses "tiefe Eintauchen" in das Gameplay diverser Titel vornahmen. Es sei ein Versuch gewesen, die "oberflächlichen" Pressekonferenzen zu vermeiden. Sie wollten die Spiele laut Aussagen für sich sprechen lassen.

Demnach bezogen sie sich im PlayStation E3 2018 Briefing auf vier große Titel, die sie ausführlich vorstellen wollten. Zu den Games zählten Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spider-Man und The Last of Us 2. Michael Denny, Sony Worldwide Studios, hat nun gegenüber gamesindustry.biz verraten, warum sie dies taten:

"Bei PlayStation versuchen wir Dinge einfach anders zu machen, Grenzen müssen hier und da aufgebrochen werden. [...] In diesem Jahr wollten wir einen Fokus auf die vier großen Exklusivtitel legen und bei diesen Spielen ins Detail gehen."

Oberflächliche Pressekonferenzen

So gibt er weiter an, dass die Pressekonferenzen in der Vergangenheit ein wenig flach gewesen seien und sie immer von einem Spiel zum nächsten, von einem Spiel zum nächsten und so weiter fortgelaufen seien. Demnach sei es ein andersartiger Versuch gewesen, die Spiele für sich sprechen zu lassen.

