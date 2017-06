Sony - Termin für E3-Pressekonferenz bekannt

Sony hat den Termin für seine diesjährige Pressekonferenz auf der E3 2017 bekannt gegeben. Das PlayStation-Unternehmen hat sich für seinen traditionellen Slot in der Nacht von Montag auf Dienstag entschieden.

In diesem Jahr wird Sony seine traditionelle Pressekonferenz auf der E3 2017 fortführen. Das Unternehmen hinter der PlayStation hat nun seinen Termin bekannt gegeben.

Wie schon in den Jahren zuvor, wird die Sony-Pressekonferenz in der Nacht von Montag auf Dienstag stattfinden. Die Übertragung des Events beginnt am 13. Juni 2017 um 3:00 Uhr deutscher Zeit.

Sony auf der E3 2017

Noch ist unklar, was Sony für seine PlayStation-Konsolen vorstellen will. Der Fokus wird selbstverständlich nicht auf der PlayStation 5, sondern komplett auf der PlayStation 4 liegen.

Welche Spiele im Rahmen der Sony-Konferenz gezeigt werden, erfahren wir frühestens zu Beginn der Präsentation. Im Live-Stream werden aber Titel wie Days Gone, Death Stranding und The Last of Us 2 erwartet.

