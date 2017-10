Sony - Sieben Neuankündigungen für nächste Woche versprochen

Wie Sony PlayStation jetzt mitteilte, sollte die Pressekonferenz im Rahmen der Paris Games Week keinesfalls verpasst werden. Demnach sei die E3 erst der Anfang gewesen und ganze 21 Spiele sollen im Rahmen des Events präsentiert werden - darunter seien sieben völlige Neuankündigungen für PlayStation 4 und PlayStation VR.

Die Enttäuschung im Lager der PlayStation-Fans war in diesem Jahr bisher eher groß: So gab es zwar mit Titeln wie Horizon: Zero Dawn und Uncharted: The Lost Legacy sehr positiv aufgenommene Titel, doch besonders die Pressekonferenz während der E3 ließ aus Sicht vieler Spieler, eine Menge Luft nach oben - und das trotz starker Spiele.

"E3 war erst der Anfang"

Der erneute Verzicht eines Events im Rahmen der gamescom sorgte dann vollends für negative Stimmen und die Hoffnung auf Neuankündigungen und zeitnahe Releases neuer Spiele sank ins Bodenlose. Wie Sony PlayStation jetzt jedoch bestätigte, sei "die E3 nur der Anfang gewesen". Das Unternehmen habe demnach noch große Pläne und scheint ein großes Feuerwerk für die Paris Games Week zu planen. Das für den Montagabend geplante Event biete ganze 21 Updates zu kommenden Spielen - darunter befänden sich sieben Neuankündigungen, die nur darauf warten, präsentiert zu werden.

Laut dem PlayStation.Blog solle das Event nicht verpasst werden und ein verrückter Tag bevorstehen. Die Pressekonferenz findet am Montag, den 30. Oktober, um 16 Uhr statt und wird eine Stunde dauern. Im Anschluss findet ein Media Showcase statt, das einen genaueren Einblick in die präsentierten Spiele geben werde.

E3 was only half the story. Tune into PlayStation Live From Paris Games Week 10/30 starting @ 8am PT https://t.co/AUetlBv3zm #PlayStationPGW pic.twitter.com/6A4ikt417J — PlayStation (@PlayStation) 27. Oktober 2017

