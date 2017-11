Sony - Neuerscheinungen in dieser Woche im PlayStation Store

Sony hat für euch auf dem eigenen PlayStation Blog eine Übersicht aller Titel zur Verfügung gestellt, die in dieser Woche erscheinen werden.

Auf der offiziellen Webseite des PlayStation Blogs hat Sony eine Übersicht aller Spiele veröffentlicht, die in dieser Woche für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen werden. Rennspielfreunde können sich vor allem auf Need for Speed: Payback freuen.

Fans des Action-Rollenspiels Horizon Zero Dawn erhalten ab dem 07. Dezember zudem den ersten und einzigen Story-DLC "The Frozen Wilds".

Unterhalb haben wir für euch alle Titel und Erweiterungen aufgelistet, die in dieser Woche erscheinen.

PlayStation 4

Need for Speed Payback – Deluxe Edition – 7. November

SONIC FORCES Digital Bonus Edition – 7. November

Nioh Complete Edition – 7. November

EA SPORTS FIFA 18 & NBA LIVE 18: The One Edition Bundle – 7. November

EA SPORTS FIFA 18 & NHL 18 Bundle – 7. November

League of War: VR Arena – 7. November

End Space VR – 7. November

Asdivine Hearts(Not in Middle East, Turkey or Israel) – 7. November

Volgarr the Viking – 7. November

Max: The Curse of Brotherhood – 8. November

My Name is Mayo (Not in Australia, Germany or NZ) – 8. November

PlayStation VR Demo Collection 2 – 8. November

ACA NEOGEO STREET HOOP – 9. November

Ace of Seafood – 9. November

Need for Speed Payback – 10. November

Wuppo – 10. November

Wuppo – Deluxe Edition – 10. November

Wuppo – Super Deluxe Edition – 10. November

Ben 10(Not in Russia) – 10. November

Cat Quest – 10. November

Cat Quest Demo -10. November

PlayStation Vita

Asdivine Hearts (Not in Middle East, Turkey or Israel) – 7. November

Volgarr the Viking – 7. November

My Name is Mayo (Not in Australia, Germany or NZ) – 7. November

Cursed Castilla (Maldita Castilla EX) – 9. November

PS4 DLC

7. November

Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds

NFS Payback 250 Speed Points 500 Speed Points 1050 Speed Points 2200 Speed Points 4600 Speed Points 5850 Speed Points

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Capit’o Detainee Set

Assassin’s Creed Origins (Not in Kuwait, Oman, Qatar, Saudi and UAE) Roman Centurion Pack

HITMAN Game of the Year Edition Upgrade Game of the Year Edition Upgrade (Intro Pack)

Minecraft: Story Mode – Season 2 Episode 4



9. November

Dead by Daylight: A Nightmare on Elm Street Chapter



10. November

Need for Speed Payback Deluxe Edition Upgrade



