Sony - Geschenk an die Spieler zum 10. Geburtstag von Uncharted

Sony feiert den 10. Geburtstag von Uncharted. Diesbezüglich gibt es einen besonderen Zusammenschnitt in Trailer-Form und ein paar Goodies, die über den PlayStation Store vergeben werden.

Bereits zehn Jahre ist es her, dass der erste Ableger der Uncharted-Reihe das Licht der Welt erblickte. Seit dieser Zeit ist viel passiert. Nathan Drake durfte sich in diverse Abenteuer stürzen und mit ihm auch ihr, die Spieler. Der Vorzeigeheld aus dem Hause Naughty Dog hat sich dabei einen Platz in den Herzen der Spieler gesichert.

Nun hat es sich Sony nicht nehmen lassen und einen kleinen Trailer anlässlich des 10. Geburtstages veröffentlicht. Das Video "10 Years of UNCHARTED I PlayStation" zeigt die Reise von UNCHARTED: Drake’s Fortune bis hin zu UNCHARTED: The Lost Legacy in einer nostalgischen Zusammenfassung auf. Wir haben das Video unterhalb der News für euch eingebunden.

Doch das ist noch längst nicht alles. Sony hat diesbezüglich noch eine kleines Present für die Spieler am Start. Im PlayStation Store findet ihr diverse Themen wie das "Uncharted 10th Anniversary PS4 Design", Profilfotos, Avatare und mehr Zeug, das kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Doch wenn ihr die Goodies möchtet, dann solltet ihr euch beeilen. Sie stehen nur für kurze Zeit bereit.

Inhalte des Geburtstagspakets

UNCHARTED-Design zum 10. Geburtstag

UNCHARTED-Avatar zum 10. Geburtstag

Optimiertes dynamisches Design zu UNCHARTED: Drakes Schicksal

Optimiertes dynamisches Design zu UNCHARTED 2: Among Thieves

Dynamisches Design „Fire“ zu UNCHARTED 4: A Thief's End

Dynamisches Design „Shipwreck“ zu UNCHARTED 4: A Thief's End

Dynamisches Design „Ink“ zu UNCHARTED 4: A Thief's End

Avatar-Paket 1 zu UNCHARTED 4: A Thief's End

Hier geht es zum Paket im PlayStation Store

