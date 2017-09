Sony - Diese Titel sind auf der Tokyo Game Show vertreten

Auch in diesem Jahr ist Sony auf der Tokyo Game Show vertreten und wird im Rahmen der Messe zahlreiche Spiele vorstellen. Nun hat der Publisher offiziell sein Lineup bekannt gegeben.

In diesem Jahr wird die Tokyo Game Show vom 21. bis zum 24. September 2017 stattfinden. Zahlreiche Publisher und Entwickler werden im Rahmen der Messe ihre Spiele vorstellen. Nun hat auch Sony sein Lineup für die TGS bekannt gegeben.

Sony wird insgesamt einen bunten Mix an Exklusivtiteln sowie Third Party Spiele zur Auswahl haben. Besucher der Messe dürfen sich unter anderem auf Quantic Dreams Detroit: Become Human, Monster Hunter Worlds oder Knack 2 freuen. Außerdem soll es einige Informationen zu den neuen Spielen für die PlayStation VR geben.

Sony wird zudem eine Pressekonferenz abhalten, in dessen Rahmen weitere Spiele vorgestellt werden könnten. Diese wird am 19. September 2017 gegen 16 Uhr Ortszeit bzw. um 9 Uhr unserer Zeit stattfinden.

Die komplette Liste aller Spiele, die auf der Tokyo Game Show zu sehen sein werden, findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

PlayStation 4

Call of Duty: WWII (SIE)

Code Vein (Bandai Namco)

Detroit: Become Human (SIE)

Dissidia Final Fantasy NT (Square Enix)

Dragon Ball FighterZ (Bandai Namco)

Dynasty Warriors 9 (Koei Tecmo)

Earth Defense Force 5 (D3 Publisher)

Gran Turismo Sport (SIE)

Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (Square Enix)

Knack 2 (SIE)

Marvel. vs Capcom: Infinite (Capcom)

Monster Hunter: World (Capcom)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (Level-5)

Sword Art Online: Fatal Bullet (Bandai Namco)

Taiko Drum Master: Drum Session! (Bandai Namco)

Yakuza: Kiwami 2 (Sega)

PlayStation VR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR (Bethesda Softworks)

Gran Turismo Sport (SIE)

Monster of the Deep: Final Fantasy XV (Square Enix)

No Heroes Allowed! VR (SIE)

Summer Lesson: Chisato Shinjo – Shichiyou no Etude (Basic Game Pack) (Bandai Namco)

“PlayStation Presents Live Show at TGS 2017”-Titel

Code Vein (Bandai Namco)

Detroit: Become Human (SIE)

Dissidia Final Fantasy NT (Square Enix)

Dynasty Warriors 9 (Koei Tecmo)

Gran Turismo Sport (SIE)

Monster Hunter: World (Capcom)

Yakuza: Kiwami 2 (Sega)

Seitenauswahl

Infos zu Sony

Sony - Höchsten Werbeausgaben aller japanischen Unternehmen Wie die japanische Webseite Tokyo Geizai Online berichte, hat Sony die höchsten Werbeausgabe aller japanischen Unternehmen zu verzeichnen. Nintendo liegt hingegen auf dem 20. Platz dieses ...