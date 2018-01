Sonic - Erschaffer und Produzent arbeitet jetzt für Square Enix

Der Branchen-Veteran Yūji Naka hat sich via Twitter zu Wort gemeldet. Er hat verlauten lassen, dass er ab sofort für Square Enix arbeitet. Sein Ziel ist es, weiterhin in der Spieleentwicklung tätig zu bleiben. Er gibt zu verstehen, dass er bereits an einem neuen Titel werkelt.

Just a quick note to let you know, I joined SQUARE ENIX in January.

I’m joining game development as before, and strive to develop games at SQUARE ENIX.

I aim to develop an enjoyable game, please look forward to it.