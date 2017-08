Sonic Mania - PC-Version kommt zwei Wochen später

Es hat nach einem perfekten Start für Sonic Mania ausgesehen, wenige Tage vor Release kommt jedoch ein letzter Stolperstein hinzu. Die PC-Version des Jump'n'Run braucht noch etwas Feintuning und erscheint deswegen erst später.

Fans von Sonic the Hedgehog haben sich sicher schon den 15. August rot im Kalender markiert, denn übermorgen erscheint Sonic Mania offiziell als Download. Zumindest für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Auf Steam wird der Titel erst zwei Wochen später ab dem 29. August erhältlich sein, die Nachricht überbrachte SEGA am Freitag in einem Livestream, in dem man sich ausdrücklich für die Verzögerung entschuldigte. Im Laufe des Streams gab es außerdem ein Unboxing der Collector's Edition von Sonic Mania zu sehen, gemeinsam mit Art Director Kazuyuki Hoshino zeigte man die verschiedenen Goodies, die in der Sammlerausgabe stecken.

Key für Sonic the Hedgehog als Trostpflaster

Collector's Editions der PC-Fassung werden nach wie vor zum ursprünglichen Releasetermin verschickt, der darin enthaltene Download-Code wird aber erst ab dem 29. August einlösbar sein. Als Entschädigung für die zusätzlichen zwei Wochen Wartezeit bekommen alle Vorbesteller einen Steam-Code für Sonic the Hedgehog, den Auftakt der Serie, der ursprünglich 1991 für das Mega Drive erschien. Sonic Mania orientiert sich stark an den 16-Bit-Ablegern der Reihe und wird ähnliches 2D-Gameplay bieten. Als Callback zu Sonic the Hedgehog CD fürs Mega CD wird es ein Zeichentrick-Intro zu dem Spiel geben.

