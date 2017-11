Sonic Forces - Kostenloses T-Shirt mit Sanic veröffentlicht

Er gibt einfach nicht auf: Obwohl Sonic the Hedgehog in den letzten Jahren immer wieder Spiele erhielt, die nahezu immer nicht völlig überzeugen konnten, wurde vor kurzem das neue Spiel Sonic Forces veröffentlicht. Auch hier fielen die Kritikermeinungen eher negativ aus und konnten das hohe Niveau eines Sonic Mania nicht halten.

Dabei ist der rasende blaue Igel eigentlich noch immer ein wahrer Fan-Favorit und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Daraus entstand im Jahr 2010 auch das bekannte Meme, das einen grob gezeichneten Sonic zeigt, dessen Name mit Sanic Hegehog persifliert wurde. Diese Figur kam zustande, da es in unterschiedlichen Gaming-Foren immer wieder falsche Schreibweisen des SEGA-Maskottchens gab und durch ein YouTube-Video, das die Erstellung einer Zeichnung in MS Paint zeigt, schlussendlich Sanic entstand.

Um dieses Meme nochmal gebührend zu feiern, erschien jetzt ein kostenloser DLC für Sonic Forces, der ein Shirt für eure Charaktere freischaltet, das den ikonischen Charakter abbildet. Wer also etwas Aufmunterung während des Spielens von Sonic Forces haben möchte, sollte sich das Shirt definitiv mal ansehen, denn auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dürfte es den Spielern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Get ready to go fst. The "Sanic T-shirt" is now available for free download in Sonic Forces! (Yes, it's real.) pic.twitter.com/OzIXyVwgCf