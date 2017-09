Soma - Horror-Titel erscheint auch für die Xbox One

Der Horrortitel Soma von Amnesia-Entwickler Frictional Games wird in naher Zukunft auch für Microsofts Xbox One erscheinen. Dies haben die Verantwortlichen nun offiziell bestätigt.

Der Horror-Titel Amnesia: The Dark Descent hatte es faustdick hinter den Ohren und so manch einem Spieler bei seiner Veröffentlichung im Jahre 2010 einen gehörigen Schrecken eingejagt. Nach Amnesia arbeitete Entwickler Frictional Games an Soma, wobei der Fokus deutlich mehr auf die Story gelegt worden ist.

In den vergangenen Tagen gab es vermehrt Hinweise darauf, dass der Titel in naher Zukunft auch für Microsofts Xbox One erscheinen wird. Diese Spekulationen scheinen nun durch eine entsprechende Altersfreigabe durch die europäische PEGI bereits so gut wie bestätigt.

Nun hat der Entwickler gegenüber 4Players ganz offiziell bestätigt, dass Soma tatsächlich auch für die Xbox One erscheinen wird. Weitere Details zu der Konsolenumsetzung oder ein Release-Datum teilte Frictional Games bislang jedoch nicht mit. Wie es aber heißt, soll es seitens der Verantwortlichen eine Anspielung auf eine "weitere Ankündigung" gegeben haben. Ob es sich dabei um einen DLC oder gar einen komplett neuen Titel handelt, ist bisher noch völlig unklar.

Was ist Soma?

Bei Soma handelt es sich um ein Sci-Fi-Horror Spiel, das in der First-Person-Ansicht gespielt wird. Innerhalb des Spiels seid ihr in der scheinbar verlassenen Forschungsbasis Pathos-2 unterwegs, die sich in den Tiefen des Meeres befindet. Durch eine neu entdecke Technik ist es Menschen möglich ihr eigenes Bewusstsein in Maschinen zu transferieren. Doch scheinbar ging währenddessen einiges schief, denn zahlreiche Leichen säumen die verlassenen Gänge.

