Solo: A Star Wars Story - Offizieller Trailer zeigt wichtige Figuren und Handlungsrahmen

Nach einem kurzen Teaser während des Super Bowls gibt es nun auch den offiziellen Trailer von Solo: A Star Wars Story in voller Länge! Er gibt einen kleinen Ersteindruck vom kommenden Schmuggler-Abenteuer.

Unerwartet wurde der erste Teaser-Trailer von Solo: A Star Wars Story in der Nacht von gestern auf heute während des Super Bowls gezeigt. Der kurze Teaser gibt einen ersten Einblick in das anstehende Abenteuer von Han Solo, Chewbacca und weiteren Weggefährten. Zum Bedauern vieler Fans ging der eigentliche Inhalt des Kurz-Trailers jedoch nur circa 40 Sekunden.

Solo: A Star Wars Story Dieser Mann spielt den jungen Lando Calrissian

Doch nun ist es endlich so weit, der offizielle Trailer in voller Länge ist da und er ist atemberaubend! Er zeigt den jungen Han Solo während einer haarsträubenden Verfolgungsjagd, den jungen Lando Calrissian und weitere Freunde Solos. Ein Muss für jeden Star Wars-Fan ist der offizielle Teaser allemal. Und ohne viel spoilern zu wollen, verweisen wir euch an das Ende der News. Genießt den Trailer mit lautem Sound und in HD!

Klassisches Star Wars-Feeling soll uns in der zweiten Spinoff-Auskopplung der Anthology-Reihe erwarten und das mit weniger Fokus auf die Macht und den bekannten Jedi-Rittern. Die Vorgeschichte von Han Solo - Solo: A Star Wars Story - feiert am 25. Mai 2018 seinen offiziellen Kinostart in Deutschland. Es soll mindestens noch einen weiteren Film geben, der sich womöglich gänzlich um Obi-Wan Kenobi drehen könnte.

Star Wars Ewan McGregor möchte erneut in die Rolle des Obi-Wan Kenobi schlüpfen