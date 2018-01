Solo: A Star Wars Story - Leak: So sieht der Millennium Falcon im Anthology-Film aus

Star Wars-Fans müssen sich noch geraume Zeit gedulden, bis der zweite Anthology-Film in den Kinos erscheint. Solo: A Star Wars Story wird das nächste Spinoff, das den bekannten Schmuggler Han Solo in den Fokus der Erzählung rückt.

Nun stellt sich die große Frage, wie wohl der Millennium Falcon in der Auskopplung aussehen wird. Jüngst gab es diesbezüglich einen massiven Leak. Die ersten Produktbilder von Lego zum Film sind da. Obgleich es sich hierbei nur um Gerüchte handelt, soll es sich bei dem obigen Artwork um ein offizielles Bild zum Film handeln, das vor einiger Zeit im Netz erschien. Dies lässt sich nun auch auf den geleakten Produktbildern wiederfinden.

Disney hat die Echtheit des Artworks zwar dementiert, aber ein wenig komisch ist der Zufall doch schon. Unterhalb der News haben wir das entsprechende Falcon-Bild und die Produktbilder für euch eingebunden. Der Falke unterscheidet sich sichtlich von dem Modell, das wir bisher kannten. Chronologisch spielt der Teil auch in jüngeren Jahren Solos, demnach sollte dies nicht allzu verwunderlich sein.

