SNK HEROINES Tag Team Frenzy - Prügelspiel für Switch und PS4 enthüllt

SNK, die Macher von The King of Fighters, arbeiten an einem neuen Beat'em-Up, das im Sommer für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen wird. In SNK HEROINES stehen Heldinnen wie Athena Asamiya und Mai Shiranui im Mittelpunkt.

In der heutigen Direct Mini-Präsentation wurde leider keine Umsetzung von The King of Fighters XIV für Nintendo Switch angekündigt, dafür aber ein Prügelspiel mit dem Titel SNK Heroines Tag Team Frenzy. Wie der Name unschwer erkennen lässt, besteht das Roster ausschließlich aus weiblichen Charakteren, die in 2vs2-Tag-Team-Kämpfen gegeneinander antreten. Das Kampfsystem soll simpel ausfallen, unter anderem können Combos durch wiederholtes Drücken eines einzelnen Knopfes ausgeführt werden. Effektstarke Finishing Moves und im Kampf verwendbare Items werden ebenfall enthalten sein.

Bisher sind folgende Charaktere bestätigt worden:

Athena Asamiya

Kula Diamond

Leona Heidern

Mai Shiranui

Yuri Sakazaki

Mit diversen Outfits und Accessoires verpasst ihr euren Heldinnen ihren ganz eigenen Stil. Ihren ersten spielbaren Auftritt hatte Yuri Sakazaki im Beat'em-Up Art of Fighting 2 fürs Neo Geo, das seit heute als Download zum Preis von 6,99 Euro im Nintendo Switch eShop erhältlich ist. SNK HEROINES Tag Team Frenzy erscheint im Sommer für Nintendo Switch und PlayStation 4.