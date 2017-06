SNES Mini - Vorbestellen, aber ausverkauft - Wo also kaufen?

Das SNES Mini ist ein begehrtes Produkt, das viele Spiele-Fans kaufen wollen. Doch bei den meisten Händlern wie Amazon, Saturn oder Mediamarkt ist das SNES Classic Mini ausverkauft. Wo können wir nun die neue Nintendo-Konsole vorbestellen?

Im September wird das SNES Mini veröffentlicht, die neueste Retro-Konsole aus dem Hause Nintendo. Doch wer aktuell das SNES Classic Mini vorbestellen will, stößt schnell an seine Grenzen: Das Super Nintendo Entertainment System ist bei fast allen Händlern ausverkauft.

SNES Mini ausverkauft, nicht zu kaufen, komplett vergriffen - das kann es doch noch nicht sein, oder? Nein, denn das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System wird bei allen Händlern wie Saturn, Media Markt, Amazon und GameStop bald wieder verfügbar sein.

Das SNES Classic Mini soll ohnehin erst am 29. September 2017 erscheinen, bis dahin habt ihr also noch genug Zeit, eure Vorbestellung aufzugeben. Beachtet, dass die Online-Angebote sich stark vom Einzelhandel unterscheiden - was im Netz nicht mehr verfügbar ist, kann im Laden noch da sein.

SNES Mini bei Amazon

Bei Amazon ist das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System seit dem 27. Juni 2017 verfügbar, die Vorbestellungen wurden jedoch geschlossen. Es wird lediglich angezeigt, dass das SNES Mini „derzeit nicht verfügbar“ wäre und „ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt“.

Hier geht es zum SNES Mini bei Amazon

Wer wissen will, wann das SNES Mini bei Amazon wieder vorrätig ist, kann sich ganz einfach informieren. Klickt einfach auf "Senden Sie mir eine E-Mail" und ihr werdet benachrichtigt, sobald die Retro-Konsole wieder auf Lager und zur Vorbestellung freigegeben wird.

SNES Mini bei Saturn und Media Markt

Auch bei den Händlern Saturn und Media Markt könnt ihr die Nintendo-Konsole kaufen. Das SNES Mini ist allerdings ebenfalls ausverkauft und kann derzeit nicht erworben werden. Ihr könnt euch über die folgenden Links jederzeit über den Liefer-Status des Super Nintendo informieren und rechtzeitig bestellen:

Das SNES Mini bei Saturn

SNES Mini bei Media Markt

Hinweis: Bei Links zu Amazon, Media Markt und Saturn handelt es sich um Affiliate-Links.

Seitenauswahl