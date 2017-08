SNES Mini - Voraussichtlich kein Verkauf in Québec

Das SNES Mini ist gefragt wie kaum ein anderes Gerät in diesem Jahr. Zu begrenzten Händlerkontingenten und Vorbesteller-Chaos könnte jetzt in Kanada ein weiteres Problem hinzukommen, denn angeblich soll die Mini-Konsole nicht in der Provinz Québec erhältlich sein.

Schon jetzt ist das Warten auf das SNES Mini eine einzige Zitterpartie. Bereits nach Beginn der Vorbestellungen ist die Plug & Play-Konsole bereits bei vielen Händlern vergriffen und in Auktionshäusern werden bereits Exemplare zu Mondpreisen gelistet. Für kanadische Zocker könnte sich die Lage noch weiter verschlechtern, denn angeblich soll das SNES Mini (oder Super Nintendo Entertainment System Classic Edition, wie es in Nordamerika genannt wird), nicht in der kanadischen Region Québec erscheinen. Das sollen zwei anonyme Mitarbeiter von der Retail-Kette EB Games ausgesagt haben, eine offizielle Bestätigung von EB Games oder Nintendo liegt nicht vor. In Québec gelten sehr strenge Richtlinien zum Erhalt der französischen Sprache, Nintendo hatte dies bereits zur Zeit des Nintendo 64 Schwierigkeiten bereitet, weil die Texte auf den Verpackungen auch auf Französisch vorliegen musste.

Es wurde nicht genau präzisiert, ob die Verpackung des SNES Mini oder die enthaltenen Spiele Auslöser des Problems sind. In manchen Titeln kann der Spieler die Sprache ändern, in anderen liegt sie nur auf Englisch vor. Für westliche Territorien ist einheitlich dieselbe Auswahl an Software installiert, die Spiele liegen alle in der amerikanischen NTSC-Variante vor. Das heißt sie laufen ausnahmslos mit 60Hz, dafür müsst ihr auf deutsche Bildschirmtexte verzichten. Zum Launch wird das SNES Mini also in Québec nicht erhältlich sein, vielleicht kommt von Nintendo eine angepasste Ausführung speziell für die Region. Habt ihr ein SNES Mini vorbestellen können? Oder wollt ihr am 29. September euer Glück in einem Geschäft versuchen, um eine der begehrten Mini-Konsolen zu bekommen?

