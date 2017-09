SNES Mini - Offizielle Anleitung für Star Fox 2 veröffentlicht

Ende des Monats erscheint das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System mit 20 vorinstallierten Spielen, die man von der 16-Bit-Konsole kennt. Als Dreingabe ist zusätzlich noch Star Fox 2 auf dem Gerät enthalten, Nintendo hat jetzt eine Anleitung zu dem Titel veröffentlicht.

Es dauert nicht mehr lange, bis Vorbesteller ihr SNES Mini in Empfang nehmen können. Die Plug & Play-Konsole zählt zu den gefragtesten Gaming-Veröffentlichung in diesem Jahr und ist die Kontingente für Vorbesteller sind bereits restlos vergriffen. Einer der Gründe, warum das Gerät so gefragt ist, ist Star Fox 2. Mitte der Neunziger als Sequel zu Star Fox (in Europa als Starwing veröffentlicht) fürs SNES geplant, wurde die Entwicklung von Nintendo überraschend eingestellt. Zwar haben spielbare Prototypen ihren Weg ins weltweite Netz gefunden, die fertige Version wird jedoch erstmals und exklusiv mit dem Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System erscheinen.

Star Fox 2 bekommt eine Anleitung

Heute kaum zu glauben, aber damals lagen Spielen noch gedruckte Anleitungen bei. Ingame-Tutorials waren mehr als rar und man war auf Anleitungen angewiesen, um Spielprinzip und Steuerung zu verstehen oder zusätzliche Informationen zur Hintergrundgeschichte zu erfahren. Auch Star Fox 2 hat von Nintendo eine Spielanleitung spendiert bekommen, die auf der offiziellen Homepage zu finden ist. Am Ende der Anleitung befinden sich handgefertigte Konzeptzeichnungen, die ihr entweder als Wallpaper verwenden oder "in Postergröße ausdrucken und anschließend ausmalen" könnt. Das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System erscheint am 29. September. Auch ohne Vorbestellung ist ein Besuch im Elektronikfachhandel am Erscheinungstag einen Versuch wert, mit etwas Glück könnt ihr dort vielleicht ein Exemplar abstauben.

Seitenauswahl