SNES Mini - Mehr Einheiten verkauft als PlayStation 4 und Xbox One im Oktober

Nintendo feiert derzeit ein wahres Hoch mit ihren neuen Konsolen. Sowohl die Nintendo Switch als auch die SNES Mini befinden sich auf den obersten Rängen der Konsolen-Verkäufe in den USA.

Bereits im September konnten die Mannen von Nintendo beträchtliche Stückzahlen ihrer Konsolen an den Mann bringen. Gestern haben sie bekanntgegeben, dass auch im Oktober enorme Verkäufe erzielt worden sind.

Demnach sei die Nintendo Switch die bestverkaufteste Konsole in den USA. Ebenfalls an einer Topp-Besetzung darf sich die SNES Mini Classic Edition erfreuen. Diese Angaben basieren auf der Analysen der NPD Group, die die Retail-Verkäufe nachverfolgt haben möchte.

Doch erst richtig bemerkenswert an dieser Hochrechnung ist die Tatsache, dass Nintendo gleich mit beiden Konsolen vor Sony und Microsoft steht. Sie haben insgesamt sogar mehr als eine Million Stückzahlen im Oktober verkauft. Das entspricht, den Nintendo 3DS eingschlossen, circa zwei Drittel der gesamten Konsolen-Verkäufe in den Vereinigten Staaten inne. Bereits seit Juli konnte die Nintendo Switch stetig mehr Verkäufe als die Konkurrenz-Konsolen PlayStation 4 oder Xbox One erzielen.

Nintendo hat unterdessen bekanntgegeben, dass sie ein weiteres Kontingent an SNES Mini-Konsolen nachliefern möchten und auch die NES Mini soll wieder verkauft werden.

Seitenauswahl

SNES Mini - Offizielle Anleitung für Star Fox 2 veröffentlicht Ende des Monats erscheint das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System mit 20 vorinstallierten Spielen, die man von der 16-Bit-Konsole kennt. Als Dreingabe ist zusätzlich ...