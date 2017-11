SNES Mini - Kaufen wieder möglich!

Nur für kurze Zeit kann man das SNES Mini wieder kaufen. Bei Amazon ist die Retro-Konsole zum Kauf erneut freigegeben. Das Angebot kann schnell vergriffen sein.

Wer noch keine SNES Mini kaufen konnte, hat jetzt für kurze Zeit wieder die Chance. Die Retro-Konsole aus dem Hause Nintendo ist nur für kurze Zeit wieder zum Kauf freigegeben!

Wer ein SNES Mini kaufen will, kann dies aktuell bei Amazon zum Kaufpreis von 99,99 Euro. Das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System erschien am 29. September 2017 und wird an euch pünktlich geliefert.

Beeilung: Das SNES Mini ist stets schnell vergriffen. Wer die Konsole haben will, muss sich also beeilen!

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir kriegen für jeden erfolgten Kauf eine kleine Provision.

