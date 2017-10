SNES Mini - Erweiterungskabel für die Klassik-Konsole hier erhältlich

Der Release zum kommenden SNES Mini steht vor der Tür. Die Klassik-Konsole verfügt über sehr kurze Kabel, weshalb viele derzeit auf Kabelverlängerungen von Drittanbietern zurückgreifen. Wir haben einige Beispiele für euch zusammengetragen.

In wenigen Tagen erscheint die SNES Mini aus dem Hause Nintendo, die ihr zu diversen Zeiten immer wieder vorbestellen konntet und die zum Großteil überall ausverkauft ist. Wir haben in einer Übersicht für euch zusammengetragen, wo ihr die Konsole erwerben könnt. Alle Infos dazu in der folgenden News:

Alle, die bereits eine positve Rückmeldung seitens Amazon und Co. erhalten haben, dürfen sich in wenigen Tagen an die Retro-Maschine setzen und ins Blaue hineinspielen. Gäbe es da nicht ein Problem. Die Kabel der Controller sind nicht sonderlich lang. Das wurde bereits bei der NES Mini vielseits kritisiert. Also was tun?

Kabelverlängerungen für SNES Mini

Richtig, es gibt es jetzt über diverse Drittanbieter entsprechende Kabelverlängerungen. Mit solch einer Verlängerung könnt ihr es euch ganz entspannt auf der Couch gemütlich machen, wenn die Konsole beispielsweise neben dem Fernseher aufgestellt wurde.

Die Kabel sind auch für den NES Mini tauglich. Wir haben nachfolgend einige Beispiele aufgeführt, um eine kleine Übersicht zu gewährleisten:

