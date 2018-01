Slender Man - Erster Trailer zum Horrorfilm veröffentlicht, Kinostart im Mai

Sony Pictures Entertainment hat den ersten Trailer zu dem Horrorfilm Slender Man veröffentlicht. Sonderlich lange müssen sich Fans des Internet-Phänomens nicht mehr gedulden, denn Kinostart ist bereits am 17. Mai 2018. Ein Trailer verschafft euch jetzt einen ersten Eindruck.

Der Slender Man ist in den letzten Jahren zu einem waschechten Internetphänomen herangewachsen. Bei der gruseligen Gestalt handelt es sich um einen großgewachsenen hageren Mann ohne Gesicht, der nachts sein Unwesen treibt und sich an unterschiedliche Orte teleportieren kann.

Erster Trailer zum Horrorfilm veröffentlicht, Kinostart im Mai

In den beiden Horror-Survival-Titeln Slender: The Eight Page sowie dem Nachfolger Slender: The Arrival könnt ihr euch von dem Slender Man selber überzeugen und müsst immer wieder Papierseiten sowie andere Gegenstände finden, während euch die Gestalt auf den Fersen ist.

Während der Slender Man in der Vergangenheit bereits in mehreren Kurzfilmen auf YouTube die Hauptrolle übernehmen durfte, feiert die Sagengestalt im Mai auf der Kinoleinwand ihre Premiere. Hinter Slender Man steht Regisseur Sylvain White, der sich in der Vergangenheit unter anderem für den Film "Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast" verantwortlich zeigte.

Drehbuchautor David Birke arbeitete als letztes an dem Ertik-Thriller "Elle", der als bester fremdsprachiger Film für den Oscar kandidierte. Zum Cast gehören unter anderem Joey King (The Conjuring), Julia Goldani Telles (Gilmore Girls) und Jaz Sinclair (Vampire Diaries).

Ob es der Kinofilm letztendlich schaffen wird seine Zuschauer in Angst und Panik zu versetzen, werden wir wohl erst am 17. Mai 2018 erfahren, wenn Slender Man in die Kinos kommt. Weiter unterhalb dieser Zeilen haben wir für euch den ersten Trailer eingebunden, damit ihr euch selber einen Eindruck verschaffen könnt.