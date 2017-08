Skull & Bones - Singleplayer- und Multiplayer-Einlagen stehen in Gameplay-Symbiose

Die Spielmodi im kommenden Piratenabenteuer Skull & Bones werden ineinander verwoben sein. Was wiederum soviel bedeutet wie, Story-Kampagne und Multiplayer teilen sich die Spielmodi.

Auch wenn Skull & Bones auf den ersten Blick wie ein vollwertiger Multiplayer-Titel wirkt, wird es auch einen Story-Mode geben, der sogar für narrativem Tiefgang sorgen soll. Ubisoft gab diesbezüglich bereits ein paar Details preis:

Nun gibt es weitere Neuigkeiten, die den Worten des Creative Directors Justin Farren zu entnehmen sind. Er gibt zu verstehen, dass der Titel actionreiche Multiplayer-Kämpfe verspricht, allerdings kein reiner Multiplayer-Titel zu erwarten sei. Die einzelnen Elemente der Kampagne sollen mit dem Multiplayer und anderen Teilen des Spiels verbunden sein.

Dies soll laut Aussagen eine einzigartige Singleplayer-Erfahrung gewährleisten, die für jeden Spieler individuell daherkommt. Hierbei stoßt ihr auf die Charaktere der damaligen Zeit, jedoch soll am Ende eine langjährige Geschichte entstehen. Das System soll sich Monat für Monat und Jahr für Jahr offenbaren, um an den entsprechenden Knotenpunkten die Story-Elemente zum Vorschein zu bringen. Die Erfahrung soll auf einem persönlichen Level angesiedelt sein und außerdem ist die Rede von einer voranschreitenden Welt.

Der Singleplayer soll laut abschließenden Worten in den Multiplayer-Modus eingeflochten sein, da eine Crew erstellt wird, die in allen Modi eine gewisse Relevanz darstellt. Mit der Crew könnt ihr ein Versteck errichten, das übergreifend und langfristig funktioniert. Der Titel soll im Herbst 2018 für den PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden.

