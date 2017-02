Electronic Arts hat sich während einer Investorenkonferenz zu den aktuellen Gerüchten rund um skate 4 geäußert und diese dementiert. Ein neuer Ableger befindet sich momentan bei keinem Entwicklerstudio in Arbeit.

Während Fans sich bereits auf einen neuen Ableger eingestellt hatten und lautstark ihre Freude darüber äußerten, hat sich nun Electronic Arts zu Wort gemeldet und die entsprechenden Meldungen dementiert.

Daniel Lingen, seines Zeichens Senior Manager for Community Engagement veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Tweet, in dem er den recht eindeutigen Hashtag "skate4" verwendete - für Fans ein klarer Beweis, dass sich bereits ein neuer Ableger der Reihe in Entwicklung befindet.

Diese Hoffnung wurde nun im Rahmen einer Investorenkonferenz zum kürzlich vergangenen Geschäftsjahr seitens EA zerstört, als CEO Andrew Wilson auf das Thema skate 4 angesprochen wurde. Es wisse zwar keine Antwort darauf, warum Community Manager Daniel Lingen den Tweet veröffentlichte, könne aber versichern, dass derzeit kein Entwicklerstudio an skate 4 arbeite. Allerdings sei ein neuer Teil auch nicht auszuschließen, in der nächsten Zeit sollte damit jedoch nicht gerechnet werde.

Seitenauswahl

Infos zu skate 4

Siehe auch: Dementiert