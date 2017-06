Die Sims - Remake der Lebenssimulation für Android und iOS angekündigt

Die Sims kommt nach über 17 Jahren als Remake-Version für iOS und Android in die mobilen App-Märkte. Electronic Arts und Maxis enthüllen die Mobile-Fassung von Die Sims in einem ersten Trailer – und bestätigen In-Game-Käufe.

Seit 17 Jahren ist es das meistverkaufte PC-Spiel aller Zeiten: Die Sims. Nun kommt die beliebte Lebenssimulation für Android und iOS auf den Markt. EA und Maxis wollen dabei so wenig wie möglich verändern – es ist quasi eine Portierung der Original-Version mit einigen kleinen Neuerungen.

Die Sims erscheint für iOS und Android

So wird Die Sims auf Android und iOS über einen Multiplayer-Modus verfügen. Wir werden also die Häuser unserer Freunde besuchen können und sie beispielsweise zu Partys einladen. Ein Social-Game soll Die Sims jedoch nicht werden – irgendwelche Farming-Elemente wurden in der Ankündigung nicht erwähnt. Außerdem gibt es bereits Die Sims FreePlay.

Dafür wird es In-Game-Käufe geben. Wofür wir genau bezahlen müssen, ist aber unklar. Möglich ist, dass wir für die Erweiterungen etwas zahlen müssen – wie es auch im originalen Die Sims der Fall war. Auch das Kaufen von Simoleons ist denkbar.

„Entwickle die Familie deiner Sims über Generationen hinweg. Erreichen deine Sims ihre Karriereziele und gehen in Rente, erhältst du Erbstücke, die Hobbys und Karrieren für künftige Generationen freischalten, sodass deine nächsten Sims noch mehr erleben können.“ - Offizielle Beschreibung vom mobilen Die Sims

Einen Release-Termin hat Die Sims für iOS und Android noch nicht. Wahrscheinlich wird das Mobile Game und Remake des erfolgreichsten PC-Spiels aber in diesem Jahr im Apple App Store und Google Play Store veröffentlicht werden. Ein Preis wurde von EA und Maxis nicht genannt.

