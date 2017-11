Die Sims 4 - Trial-Version in der nächsten Woche für Xbox One

In wenigen Monaten dürfen endlich Besitzer einer PS4 oder Xbox One in die bunte Welt von Die Sims 4 abtauchen. Solltet ihr allerdings noch unsicher sein, ob die Reise auch auf den Konsolen lohnt, kann in der nächsten Woche als EA Access-Mitglied die kostenlose Trial-Version ausprobieren.

Die Lebenssimulation Die Sims 4 wird in wenigen Monaten auch für die beiden Konsolen PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Dies hat Publisher Electronic Arts bereits vor einigen Wochen bekanntgegeben. Solltet ihr euch allerdings noch unsicher sein, ob sich der Titel auch per Controller anständig steuern lässt, haben wir die Lösung für euch.

Alle EA Access-Mitglieder können sich in der kommenden Woche ein eigenes Bild der Xbox One-Version zu Die Sims 4 machen und die finale Version vor dem Kauf Probe spielen. Wie EA mitgeteilt hat, steht die kostenlose Trial-Version über EA Access ab dem 09. November im Xbox Store bereit. Ihr könnt insgesamt zehn Spielstunden in den Titel hineinspielen und später sogar euren erreichten Fortschritt beim Kauf in die finale Version übernehmen.

Die Sims 4 erscheint am 17. November für die PS4 sowie die Xbox One.

