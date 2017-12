Die Sims 4 - Stardew Valley im Spiel nachgebaut

Ein Spieler hat die aus Stardew Valley bekannte Stadt Pelican Town nachgebaut. Mit Liebe zum Detail wurden sowohl das Dorf als auch einzelne Gebäude nachgebaut. Wer möchte, kann das Gebiet kostenlos herunterladen.

Wer viel Zeit in Stardew Valley verbracht hat, dürfte Pelican Town mittlerweile in- und auswendig kennen. Das gemütliche, von Natur und Ruhe geprägte Dorf lädt zum Verweilen ein - und wurde nun nahezu vollständig in Sims 4 nachgebaut.

Der Twitch-Streamer „DrGluon“ arbeitete zusammen mit der Sims-Designerin „Loverrlee“ an dem Projekt. Nicht nur die einzelnen Außenfassaden der Gebäude wurden so detailgetreu wie möglich erbaut, sondern auch deren Innenausstattung.

Wer möchte, kann die Stadt in der offiziellen Sims-Galerie kostenlos herunterladen und installieren. Den Link zum Download findet ihr weiter unten.

Ihr habt noch kein Sims 4? Keine Sorge - hier könnt ihr das Spiel kaufen.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.

Seitenauswahl

Infos zu Die Sims 4

Die Sims 4 - Ab November auch für Xbox One Die Sims 4 wird ab dem 17. November auch für die Xbox One erhältlich sein. Dies verspricht ein Eintrag im Microsoft Store. Der Titel war bisher nur für den PC erhältlich.