Die Sims 4 - Gameplay-Pack Elternfreuden erscheint im Mai

Electronic Arts hat eine neue Erweiterung für das Lebenssimulations-Spiel Die Sims 4 angekündigt. Am 30. Mai soll das Gameplay-Pack mit dem Namen Elternfreuden erscheinen. Neben den neuen Spiel-Funktionen werden auch eine größere Menge zusätzlicher Objekte enthalten sein.

Schon am 30. Mai wird das neue Die Sims 4 Gameplay-Pack Elternfreuden veröffentlicht, bei dem sich alles um das Thema Erziehung und Familie dreht. Bereits im Januar wurde für Die Sims 4 ein umfangreiches kostenloses Update veröffentlicht mit dem das Kleinkind-Alter nachträglich in das Spiel implementiert wurde. Nun bietet euch die neue Erweiterung die dazu passende Möglichkeit den Nachwuchs der Sims individuell zu erziehen und das Familienleben noch persönlicher zu gestalten.

Der Alltag eurer Sims könnte so um einiges aufregender werden, da Kinder und Teenager nun auch aufmüpfiger und rebellischer sein können. Um dem entgegen zu wirken, ist die neue Erziehungsfähigkeit da, die durch die Erfahrungen eurer Sims weiter ausgebaut werden kann. Mit den entsprechenden Entscheidungen seid ihr so in der Lage die Persönlichkeit und Merkmale eurer Kindern langfristig zu beeinflussen und weiterzuentwickeln.

Neue Interaktionen und Objekte

Außerdem werden in der neuen Erweiterung zusätzliche Interaktionen zwischen den Sims und neue gemeinsame Aktivitäten möglich sein. Zum Beispiel können Sims aller Altersklassen die Jüngsten der Familie bei ihren Schulprojekten unterstützen und auf diese Weise ihre Fähigkeiten verbessern. Neben den Gameplay-Inhalten werden auch neue Kleidungsstücke, Dekorationsmöglichkeiten und Haushaltsgegenstände enthalten sein.

Seitenauswahl

Infos zu Die Sims 4

Die Sims 4 - 10 Gründe, warum die Sims-Gesellschaft besser als unsere ist Es gibt 10 gute Gründe, warum die Gesellschaft in Sims 4 besser ist als unsere eigene. Die kritischen Argumente gehen derzeit in den sozialen Netzwerken viral. Wir haben sie für euch einmal ...