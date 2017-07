Die Sims 4 - Ab November auch für Xbox One

Die Lebenssimulation Die Sims 4 von Maxis erschien bereits 2014 für den PC. Wie jetzt aus einem Eintrag im Microsoft Store hervorgeht, wird das Spiel ab dem 17. November auch für die Xbox One erhältlich sein. Offiziell bestätigt wurde dies vom Publisher EA bisher noch nicht.

Aufgrund des großen Zeitunterschieds und nahezu keinen Gerüchten, die eine solche Ankündigung andeuteten, kommt die Bestätigung im Store durchaus überraschend. Möglicherweise sollte das Spiel im Rahmen der gamescom 2017 präsentiert werden. Unklar ist, ob auch eine Version für die PlayStation 4 oder gar die Nintendo Switch geplant ist oder es sich um einen Exklusiv-Deal mit Microsoft handelt.

Fraglich ist ebenfalls, ob und welche Add-Ons in der Konsolen-Version enthalten sein werden. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Erstelle und steuere deine Charaktere in einer virtuellen Welt ohne Regeln. Bringe deine Kreativität zum Ausdruck, indem du das Aussehen und die Persönlichkeiten deiner Sims individuell gestaltest. Wähle Kleidung, Frisuren und Lebensziele für sie aus. Errichte mühelos das perfekte Haus für deine Sims mit dem brandneuen raumbasierten Bau-Modus, in dem du deine Lieblingsdesigns und -deko frei wählen kannst. Arbeite an den Beziehungen deiner Sims, verfolge neue Karrieren und beeinflusse die bedeutenden und unterhaltsamen Momente ihres Lebens. Erkunde wunderschöne Welten mit einzigartigen Umgebungen und reise in Nachbarschaften, in denen du Schauplätze besuchen und andere interessante Sims kennen lernen kannst. Sei mächtig, triff freie Entscheidungen, hab Spaß und spiele Schicksal!

ERSTELLE EINZIGARTIGE SIMS

Erstelle eine Vielzahl einzigartiger Sims mit individuellem Aussehen, großen Persönlichkeiten und brandneuen Emotionen.

BAUE DAS PERFEKTE HAUS

Entwirf und errichte mit dem neuen raumbasierten Bau-Modus mühelos Häuser für deine Sims.

ERKUNDE LEBENDIGE WELTEN

Reise zwischen Welten, erkunde einzigartige Nachbarschaften und entdecke interessante Schauplätze.

SPIELE SCHICKSAL

Bestimme von den Beziehungen bis hin zu den Karrieren über die bedeutenden und unterhaltsamen Momente im Leben deiner Sims.