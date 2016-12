Gestern brachte Daedalic Entertainment das preisgekrönte Adventure Silence nun auch auf die Xbox One. Das Adventure ist außerdem Teil des Xbox Play Anywhere-Programms.

Lang, lang ist es her, dass Ende 2013 Silence, damals noch Silence - The Whispered World 2 genannt, angekündigt wurde. Das aufwändige Projekt von Daedalic Entertainment musste gleich mehrere Release-Verschiebungen ertragen, bis es im November 2016 endlich für PC, Mac und PS4 erschien. Die Entscheidung, trotz Drängen der erwartungsvollen Fans noch mehr Zeit in das Adventure zu stecken, erwies sich als goldrichtig und so erfreut sich der Titel derzeit nicht nur großer Beliebtheit, sondern räumte auch beim Deutschen Entwicklerpreis 2016 mächtig ab: Silence gewann den Preis für "Bester Sound", "Beste Grafik" und "Beste Story".

Xbox One-Nutzer mussten sich bisher mit Erfahrungsberichten und Let's Plays behelfen, war der Titel rund um die Geschwister Noah und Renie, die in der düsteren Welt von Silence landen, doch bisher nicht für die Konsole erhältlich. Das ist jetzt Geschichte: Gestern wurde Silence im Xbox-Store (und zeitgleich auch im Windows-Store) als Teil des Xbox Play Anywhere-Programms für 29,99 Euro als Download veröffentlicht. Heißt: Einmal gekauft, könnt ihr den Titel ohne Aufpreis auf Xbox One und Windows 10-PC spielen.

Wer sich bisher aus Angst vor fiesen Spoilern von sämtlichem Videomaterial ferngehalten hat, kann nun ohne Sorge den Release-Trailer zum Game genießen:

