Shakes & Fidget - The Adventure - Crowdfunding-Kampagne zum Spiel gestartet

Das Bremer Entwicklerstudio King Art Games und Playa Games starteten jetzt eine Kickstarter-Kampagne zu ihrem geplanten Spiel Shakes & Fidget - The Adventure. Dabei handelt es sich um ein klassisches Point'n'Click-Adventure im Kosmos der beiden verrückten Comic-Helden.

Im Zuge des Hypes um das MMORPG World of Warcraft von Blizzard tauchten allerlei kreative Menschen im Internet auf, die ihre Kreationen präsentierten und die virtuelle Welt somit auch indirekt in die reale Welt übertrugen. Dazu gehörten auch Oskar Pannier und Marvin Clifford, die mit ihren Webcomics Shakes & Fidget die gleichnamigen Helden auf eine verrückte Reise los ließen. Dabei lag der Fokus neben den tollen Illustrationen immer auf witzigen Geschichten, die beiden eine große Leserschaft rund um den Planeten bescherten.

Auf Browsergame folgt Adventure

2009 gesellte sich dann ein Browsergame zu dem Kosmos hinzu, das bis heute von Playa Games erfolgreich geführt wird und weiterhin dutzende Spieler täglich an den Monitor oder das Mobilgerät lockt. 2012 stellten Clifford und Pannier die Webcomics endgültig ein und konzentrierten sich auf neue Projekte. Marvin Clifford ist bis heute noch aktiv an der Marke Shakes & Fidget beteiligt und steht beispielsweise dem Team von Playa Games fleißig mit Zeichnungen zur Seite.

Jetzt soll der Kosmos der beiden Helden in spe jedoch noch weiter vergrößert werden und ein klassisches Point'n'Click-Adventure namens Shakes & Fidget - The Adventure auf den Markt kommen. Dafür schlossen sich Playa Games und das Entwicklerstudio King Art Games zusammen. King Art Games kann bereits auf eine lange Historie von entwickelten Adventures zurückblicken und mit Titeln wie The Book of Unwritten Tales oder zuletzt Die Zwerge für eine Reihe äußerst beliebter Spiele sorgen.

Finanzierung über Kickstarter

Da die Finanzierung eines solchen Projekts jedoch auch heute noch recht knifflig ist, entschlossen sich die beiden Firmen dazu, eine Kickstarter-Kampagne zu starten und somit auch direkt feststellen zu können, ob Interesse seitens der Spielerschaft besteht. Dafür wurde ein Finanzierungsziel von 250.000€ gesetzt, das bis zum 15. November um 23:59 erreicht werden soll. Zum aktuellen Zeitpunkt sind schon über 72.000€ erreicht und die Umsetzung des Spiels sieht somit bisher recht gut aus.

Wie üblich gibt es auch einige Stretch-Goals und so soll beispielsweise bei einer erreichten Summe von 320.000€ auch eine Version für Xbox One und PlayStation 4 entwickelt werden.

Wollt ihr das Projekt unterstützen?

Das reine Spiel als digitalen Download erhaltet ihr bereits für 21 Euro und die Veröffentlichung ist für den September 2018 geplant. Wer weitere Informationen haben oder das Projekt gar unterstützen möchte, kann dies mit untenstehendem Link tun, der euch direkt zur Kickstarter-Seite führt.

Es scheint jedenfalls so als wäre der Titel definitiv einen Blick wert. Bewegte Bilder bekommt ihr im untenstehenden Trailer zu sehen!

Hier geht's zur Kickstarter-Kampagne

Seitenauswahl

Infos zu Shakes & Fidget - The Adventure