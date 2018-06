Shadow of the Tomb Raider - Wie Lara die Umgebung nutzen kann

Shadow of the Tomb Raider

Square Enix hat neue Gameplay-Szenen zu Shadow of the Tomb Raider gezeigt und verschiedene Stealth-Möglichkeiten vorgestellt. Der erste Titel, der im Rahmen der E3-Präsentation von Square Enix näher beleuchtet worden ist, ist das Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider. Hierzu sind neue Gameplay-Ausschnitte gezeigt worden, die vor allem neue Stealth-Möglichkeiten offenbaren. So kann Lara eins mit dem Dschungel werden und die Natur dazu nutzen, um sich vor ihren Gegnern zu verstecken. Zu Beginn des Gameplay-Trailers sitzt Lara auf einem Baum und verschafft sich einen Überblick. Lediglich mit einem Bogen sowie einem Messer ausgerüstet, dezimiert sie nach und nach die Söldner unter sich. Insgesamt gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, um sich zu verstecken oder sich ungesehen an Gegner heranzuschleichen. So kann sich die junge Frau beispielsweise in Gebüschen verstecken oder hohes Gras als Deckung nutzen. Durch Schmutz, der sich auf ihrer Haut absetzt, hebt sich Lara noch schwerer von der Umgebung ab und ist damit kaum zu erkennen. Die gezeigten Gameplay-Szenen verdeutlichen, dass Shadow of the Tomb Raider noch dynamischer ausfallen und mehr Möglichkeiten für geräuschloses Vorgehen bieten wird. Unsere E3-Themenseite findet ihr hier! Alle Infos, News und Livestreams rund um die Spielemesse E3 2018 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite unter PlayNation.de/E3.

