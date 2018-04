Shadow of the Tomb Raider - So viel Zeit wird die Kampagne in Anspruch nehmen

Wie viel Zeit wird die Kampagne von Shadow of the Tomb Raider ungefähr in Anspruch nehmen? Ein spanisches Magazin hat dazu nun eine Antwort geliefert. Demnach seid ihr rund 13 bis 15 Stunden mit Protagonistin Lara Croft unterwegs. Nebenaktivitäten sind dabei noch nicht mit einberechnet.

Vor wenigen Tagen hat der zuständige Publisher Square Enix im Rahmen eines Gameplay-Events in London brandneue Screenshots sowie einen ersten Trailer zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Auch wir haben uns den Titel bereits ganz genau angeschaut und verraten euch in unserer umfangreichen Preview, wie sich der Titel bislang spielt.

Shadow of the Tomb Raider Alte Lara, neue Lara

Die Spielzeit von Shadow of the Tomb Raider

Nach und nach kommen nun immer neue Details zu dem neuesten Ableger der bekannten Action-Adventure-Reihe ans Tageslicht. In dem spanischen Spielemagazin Resetera sind jetzt Angaben zu der Spielzeit der Kampagne aufgetaucht. Demnach könnt ihr rund 13 bis 15 Stunden mit Lara verbringen, ehe die Credits über euren Bildschirm flimmern. Solltet ihr euch allerdings ab und an auch mit Nebenaufgaben beschäftigen, kann die Spielzeit noch einmal deutlich länger ausfallen. Allzu genau solltet ihr diese Angaben jedoch nicht nehmen, da Entwickler die Spielzeit für ihre Titel in der Regel immer etwas höher ansetzen.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One sowie PC.

Shadow of the Tomb Raider Brandneue Screenshots und erster Trailer!