Shadow of the Tomb Raider - PC-Version entsteht mit Unterstützung von Nvidia

Die Verantwortlichen hinter der Tomb Raider-Reihe haben bekannt gegeben, dass die PC-Version in Kooperation mit Nvidia sowie dem erfahrenen Entwicklerstudio Nixxes Software entstehen wird. Das Team sammelte in der Vergangenheit bereits Erfahrung durch frühere Ableger der Action-Adventure-Reihe sowie Deaus Ex: Mankind Divided.

Noch in diesem Jahr dürfen wir uns über einen neuen Tomb Raider-Ableger freuen. Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One sowie PC. Vor wenigen Tagen haben Publisher Square Enix, Eidos-Montréal sowie das zuständige Entwicklerstudios Crystal Dynamics bekannt gegeben, dass die PC-Version des Action-Adventures mit der Unterstützung von Nvidia entwickelt wird. Dabei wird Nvidia seine Expertise in Sachen Gaming und Spiele-Entwicklung beisteuern, um die Besonderheiten der PC-Plattform mit Shadow of the Tomb Raider voll auszureizen.

Shadow of the Tomb Raider Alte Lara, neue Lara

"Diese enge Zusammenarbeit sorgt für maximale Performance bei den weltweit erhältlichen Grafikkarten der NVIDIA GeForce GTX 10-Serie. Damit wird die bereits bei Rise of the Tomb Raider erfolgreich durchgeführte Kooperation entsprechend fortgesetzt," heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Den entsprechenden Ankündigungstrailer zu Shadow of the Tomb Raider haben wird für euch unterhalb dieses News-Artikels eingebunden.

Shadow of the Tomb Raider vorbestellen!

Außerdem heißt es, dass Crystal Dynamics und Eidos-Montréal in Bezug auf die PC-Fassung mit dem Entwicklerstudios Nixxes Software zusammenarbeiten. Dabei übernimmt das erfahrene Studio die Umsetzung des Action-Adventures für den PC. Die Entwickler haben bereits reichlich Erfahrung durch Square Enix-Titeln wie Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider sowie Deaus Ex: Mankind Divided sammeln können.

Shadow of the Tomb Raider

In Shadow of the Tomb Raider muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist - dem weltberühmten Tomb Raider.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.