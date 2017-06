Shadow of the Tomb Raider - Offizielle Ankündigung in diesem Jahr?

Square Enix wird Shadow of the Tomb Raider nicht im Rahmen der diesjährigen E3 2017 vorstellen. Die offizielle Ankündigung des nächsten Lara-Croft-Abenteuers könnte aber noch dieses Jahr erfolgen.

Ende letzten Jahres sorgte ein nahezu abstrus peinlicher Leak für die Enthüllung von Shadow of the Tomb Raider. Das neueste Lara-Croft-Abenteuer wurde durch einen Mitarbeiter von Publisher Square Enix geleakt, der in einer Bahn an einer Präsentation arbeitete. Mehr Infos dazu gibt es hier:

Eidos Montreal, die die Entwicklung von Crystal Dynamics übernahmen, soll an dem neuen Tomb Raider arbeiten. Die offizielle Ankündigung soll aber nicht im Rahmen der E3 2017 erfolgen.

Tomb Raider auf der gamescom?

Senior Community Manager Meagan Marie erklärte, dass Lara Croft eine ruhige E3 erleben werde. Man wolle zu einem späteren Zeitpunkt diesen Jahres mehr Informationen zu ihrem nächsten Abenteuer enthüllen.

Noch ist unklar, wann genau Shadow of the Tomb Raider angekündigt werden könnte. Denkbar wäre beispielsweise die gamescom 2017 im August diesen Jahres. Der Release würde höchstwahrscheinlich erst im kommenden Jahr stattfinden.

Infos zu Shadow of the Tomb Raider